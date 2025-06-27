Угорщина та Словаччина вимагають грошей від ЄС інакше будуть блокувати пакет санкцій проти РФ

Рада ЄС. Ілюстративне фото: Reuters

Питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано. Проти нових санкцій виступають Угорщина та Словаччина.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому Угорщина та Словаччина блокують пакет санкцій

Прем'єри цих двох країн вимагають гарантій енергетичної безпеки. Крім цього, Угорщина та Словаччина хочуть отримати відшкодування можливих збитків на €20 мільярдів. В іншому випадку вони не погодяться затверджувати санкційний пакет.

Водночас очільниця Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн стверджує, що пакет приймуть, але поки що не навела жодних деталей. А президент Литви Ґітанас Науседа публічно закликав не зволікати. Мовляв, санкції потрібні "тут і зараз", бо Путін не готовий до миру.

Крім санкційного пакета на Єврораді обговорювали оборонні пакети для України, ситуацію на Близькому Сході, і відкриття нового кластеру з Молдовою на шляху до Європи.

Раніше повідомлялось, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про успішність дій санкції проти тіньового флоту РФ. Активність суден, що перевозять російську нафту, значно скоротилась.

А президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Україна заслуговує на чітку перспективу членства в ЄС. Переговори про вступ України до блоку мають бути прискореними.