Андрій Єрмак заявив, що завдяки санкціям тіньовий флот РФ значно зменшив перевезення нафти

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що економічні санкції проти тіньового флоту РФ дають свій результат. Активність суден, що перевозять російську нафту, значно скоротилась.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

Реклама

Читайте також:

Як санкції вплинули на тіньовий флот РФ

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: Скриншот

За словами Єрмака, лише за цей місяць 343 судна тіньового флоту окупантів знизили свої перевезення майже втричі.

"Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту", — написав Єрмак.

За його словами, санкції стали можливими завдяки скоординованим діям союзників України — ЄС, США та Великої Британії. Голова Офісу президента закликав продовжити тиск на тіньовий флот РФ, адже окупанти сильно залежать від продажів енергоресурсів.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує черговий 18-й пакет санкцій проти Росії. В Європі обіцяють, що він буде дуже болючим для російських окупантів.

Також ми інформували, що премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня закликала посилювати санкційний тиск на Кремль. За її словами, РФ не демонструє жодного бажання досягти миру.