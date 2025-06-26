Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Санкції проти тіньового флоту РФ працюють — Єрмак про результати

Санкції проти тіньового флоту РФ працюють — Єрмак про результати

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 23:29
Андрій Єрмак заявив, що завдяки санкціям тіньовий флот РФ значно зменшив перевезення нафти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
Ключові моменти Як санкції вплинули на тіньовий флот РФ

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що економічні санкції проти тіньового флоту РФ дають свій результат. Активність суден, що перевозять російську нафту, значно скоротилась.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Як санкції вплинули на тіньовий флот РФ

Санкції проти тіньового флоту РФ працюють — Єрмак про результати - фото 1
Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: Скриншот

За словами Єрмака, лише за цей місяць 343 судна тіньового флоту окупантів знизили свої перевезення майже втричі. 

"Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту", — написав Єрмак.

За його словами, санкції стали можливими завдяки скоординованим діям союзників України — ЄС, США та Великої Британії. Голова Офісу президента закликав продовжити тиск на тіньовий флот РФ, адже окупанти сильно залежать від продажів енергоресурсів. 

Раніше повідомлялось, що ЄС готує черговий 18-й пакет санкцій проти Росії. В Європі обіцяють, що він буде дуже болючим для російських окупантів. 

Також ми інформували, що премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня закликала посилювати санкційний тиск на Кремль. За її словами, РФ не демонструє жодного бажання досягти миру.

санкції проти Росії Європейський союз Андрій Єрмак нафта флот
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації