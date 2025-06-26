Андрей Ермак заявил, что благодаря санкциям теневой флот РФ значительно уменьшил перевозки нефти

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что экономические санкции против теневого флота РФ дают свой результат. Активность судов, перевозящих российскую нефть, значительно сократилась.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram.

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Сообщение Андрея Ермака. Фото: Скриншот

По словам Ермака, только за этот месяц 343 судна теневого флота оккупантов снизили свои перевозки почти втрое.

"Большинство из этих судов уже под санкциями. Способность финансировать войну снижается, потому что Россия очень зависит от этого флота", — написал Ермак.

По его словам, санкции стали возможными благодаря скоординированным действиям союзников Украины — ЕС, США и Великобритании. Глава Офиса президента призвал продолжить давление на теневой флот РФ, ведь оккупанты сильно зависят от продаж энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит очередной 18-й пакет санкций против России. В Европе обещают, что он будет очень болезненным для российских оккупантов.

Также мы информировали, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала усиливать санкционное давление на Кремль. По ее словам, РФ не демонстрирует никакого желания достичь мира.