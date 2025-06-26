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Головна Новини дня Премʼєрка Латвії висловилася щодо санкцій проти РФ за війну

Премʼєрка Латвії висловилася щодо санкцій проти РФ за війну

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Дата публікації: 26 червня 2025 15:05
Росія не хоче миру — вона хоче диктувати умови силою, — премʼєрка Латвії
Премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Фото: кадр із відео
Ключові моменти Санкції проти РФ

Премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час саміту Європейського Союзу закликала не послаблювати увагу до війни Росії проти України та посилювати санкційний тиск на Кремль. Вона наголосила, що Москва не демонструє жодного бажання досягти миру, а лише намагається нав’язати свої умови силою.

Про це у четвер, 26 червня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Санкції проти РФ

Глава латвійського уряду підкреслила, що війна в Україні становить загрозу не лише для регіону, а й для всієї Європи. Вона закликала до єдності ЄС та підтримки не лише України, а й європейського майбутнього для Молдови й Грузії. Сіліня також висловила сподівання, що Угорщина залишиться частиною європейської спільноти.

"Я не бачу жодних ознак того, що Росія справді прагне перемирʼя. Вони демонструють лише силу. Якщо перемирʼя не буде — потрібно запроваджувати нові санкції. Ми маємо зупинити тіньову торгівлю нафтою, якою Росія фінансує свою агресію", — заявила Сіліня.

За словами премʼєр-міністерки Литви, Європа не повинна допускати "сірих зон" і має діяти рішуче для стримування російської агресії.

Раніше у Канаді за результатами зустрічей лідерів G7 було оприлюднено спільну заяву, де обговорили й подальший санкційний тиск на Росію.

Тим часом західні медіа повідомляють, що президент США Дональд Трамп вагається та затягує впровадження санкцій проти Росії через кілька причин. 

санкції проти Росії Європейський союз Латвія Європа війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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