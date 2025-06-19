Зеленський оголосив про нові санкційні рішення проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії. За його словами, було погоджено декілька рішень.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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На нараді узгодили повністю синхронізувати санкції України та партнерів. Зеленський зазначив, що санкційні пакети ЄС та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

Нарада щодо санкцій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Друге — продовжуємо політику тиску на російський танкерний флот. Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", — розповів глава держави.

Нарада щодо санкцій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, на нараді було розглянуто нові напрями санкцій, аби ускладнити Кремлю можливість затягувати війну. Йдеться про фінансові інструменти, криптовалюту, схем оплати, а також постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї.

Зеленський доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових рішень стосовно санкцій.

"МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, США відклали розгляд нових санкцій проти Росії. Зокрема, причиною є ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Раніше ЄС продовжив дію санкцій проти РФ через анексію Криму та міста Севастополь.