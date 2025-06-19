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Зеленський провів нараду щодо санкцій проти Росії — що вирішили

19 червня 2025 18:36
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський оголосив про нові санкційні рішення проти Росії
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії. За його словами, було погоджено декілька рішень.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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На нараді узгодили повністю синхронізувати санкції України та партнерів. Зеленський зазначив, що санкційні пакети ЄС та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

Зеленський провів нараду 19 червня
Нарада щодо санкцій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Друге — продовжуємо політику тиску на російський танкерний флот. Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", — розповів глава держави.

Нарада щодо санкцій проти РФ
Нарада щодо санкцій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, на нараді було розглянуто нові напрями санкцій, аби ускладнити Кремлю можливість затягувати війну. Йдеться про фінансові інструменти, криптовалюту, схем оплати, а також постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї. 

Зеленський доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових рішень стосовно санкцій.

"МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників", — додав український лідер.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, США відклали розгляд нових санкцій проти Росії. Зокрема, причиною є ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Раніше ЄС продовжив дію санкцій проти РФ через анексію Криму та міста Севастополь.

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