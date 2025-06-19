Зеленский объявил о новых санкционных решениях против России

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами санкционных и других ограничительных мер против России. По его словам, было согласовано несколько решений.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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На совещании согласовали полностью синхронизировать санкции Украины и партнеров. Зеленский отметил, что санкционные пакеты ЕС и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.

Совещание по санкциям. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Второе — продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", — рассказал глава государства.

Совещание по санкциям. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, на совещании были рассмотрены новые направления санкций, чтобы усложнить Кремлю возможность затягивать войну. Речь идет о финансовых инструментах, криптовалюте, схемах оплаты, а также поставках компонентов и оборудования в Россию для производства оружия.

Зеленский поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых решений по санкциям.

"МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, США отложили рассмотрение новых санкций против России. В частности, причиной является эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее ЕС продлил действие санкций против РФ из-за аннексии Крыма и города Севастополь.