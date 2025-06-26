Россия не хочет мира - она хочет диктовать условия силой, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время саммита Европейского Союза призвала не ослаблять внимание к войне России против Украины и усиливать санкционное давление на Кремль. Она подчеркнула, что Москва не демонстрирует никакого желания достичь мира, а лишь пытается навязать свои условия силой.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Глава латвийского правительства подчеркнула, что война в Украине представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. Она призвала к единству ЕС и поддержке не только Украины, но и европейского будущего для Молдовы и Грузии. Силиня также выразила надежду, что Венгрия останется частью европейского сообщества.

"Я не вижу никаких признаков того, что Россия действительно стремится к перемирию. Они демонстрируют только силу. Если перемирия не будет — нужно вводить новые санкции. Мы должны остановить теневую торговлю нефтью, которой Россия финансирует свою агрессию", — заявила Силиня.

По словам премьер-министра Литвы, Европа не должна допускать "серых зон" и должна действовать решительно для сдерживания российской агрессии.

Ранее в Канаде по результатам встреч лидеров G7 было обнародовано совместное заявление, где обсудили и дальнейшее санкционное давление на Россию.

Между тем западные медиа сообщают, что президент США Дональд Трамп колеблется и затягивает введение санкций против России по нескольким причинам.