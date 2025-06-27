Венгрия и Словакия требуют денег от ЕС иначе будут блокировать пакет санкций против РФ

Две страны блокируют новый пакет санкций против РФ — что требуют
Вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован. Против новых санкций выступают Венгрия и Словакия.
Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Вечер.LIVE.
Почему Венгрия и Словакия блокируют пакет санкций
Премьеры этих двух стран требуют гарантий энергетической безопасности. Кроме этого, Венгрия и Словакия хотят получить возмещение возможных убытков на €20 миллиардов. В противном случае они не согласятся утверждать санкционный пакет.
В то же время глава Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен утверждает, что пакет примут, но пока не привела никаких деталей. А президент Литвы Гитанас Науседа публично призвал не медлить. Мол, санкции нужны "здесь и сейчас", потому что Путин не готов к миру.
Кроме санкционного пакета на Евросовете обсуждали оборонные пакеты для Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, и открытие нового кластера с Молдовой на пути в Европу.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об успешности действий санкции против теневого флота РФ. Активность судов, перевозящих российскую нефть, значительно сократилась.
А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина заслуживает четкой перспективы членства в ЕС. Переговоры о вступлении Украины в блок должны быть ускоренными.
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