Венгрия и Словакия требуют денег от ЕС иначе будут блокировать пакет санкций против РФ

Совет ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

Вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован. Против новых санкций выступают Венгрия и Словакия.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Вечер.LIVE.

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Почему Венгрия и Словакия блокируют пакет санкций

Премьеры этих двух стран требуют гарантий энергетической безопасности. Кроме этого, Венгрия и Словакия хотят получить возмещение возможных убытков на €20 миллиардов. В противном случае они не согласятся утверждать санкционный пакет.

В то же время глава Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен утверждает, что пакет примут, но пока не привела никаких деталей. А президент Литвы Гитанас Науседа публично призвал не медлить. Мол, санкции нужны "здесь и сейчас", потому что Путин не готов к миру.

Кроме санкционного пакета на Евросовете обсуждали оборонные пакеты для Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, и открытие нового кластера с Молдовой на пути в Европу.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об успешности действий санкции против теневого флота РФ. Активность судов, перевозящих российскую нефть, значительно сократилась.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина заслуживает четкой перспективы членства в ЕС. Переговоры о вступлении Украины в блок должны быть ускоренными.