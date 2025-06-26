Вступ України до ЄС — президент Литви зробив заяву щодо строків

Президент Литви Ґітанас Науседа. Фото: кадр з відео

Україна заслуговує на чітку перспективу членства в ЄС. Переговори про вступ України до блоку мають бути прискореними.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час саміту Європейського Союзу у четвер, 26 червня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Науседа закликав до послідовнішої підтримки України та озвучив чітку позицію щодо її європейського майбутнього. Він назвав доцільною політичною метою повноцінне членство України в Євросоюзі з 1 січня 2030 року.

Лідер Литви також закликав ЄС бути сміливішим у своїй політиці щодо України, зокрема у сфері безпеки та економічної допомоги. Науседа запропонував збільшити бюджет ЄС у межах багаторічних фінансових рамок на 2028–2034 роки з акцентом на фінансування оборонної галузі та підтримку України.

"Нам потрібно збільшити європейський бюджет у багаторічних фінансових рамках до 2028–2034 років. Насамперед — для оборони, безпеки, підтримки України", — сказав політик.

Науседа наголосив, що не бачить жодних ознак готовності Росії до реальних переговорів і завершення війни. За його словами, РФ лише імітує діалог, тому відповідь Євросоюзу має бути рішучою.

"Я не дуже оптимістичний щодо завершення війни найближчим часом, бо Росія лише імітує переговори. Тому відповідь має бути чіткою — ми маємо ухвалити 18-й пакет санкцій, без винятків і пом’якшень", — зазначив він.

Раніше Хорватія висловилась щодо війни та санкцій проти Росії — основні тези.

Нагадаємо, 25 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Страсбурга. Там він візьме участь у засіданні Європейської ради.