Хорватія рішуче проти визнання російських територіальних захоплень

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: ОПУ

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, виступаючи на саміті Європейського Союзу 26 червня у Брюсселі, наголосив, що остаточна мирна угода між Україною та Росією не повинна легалізувати жодну форму агресії чи територіальних зазіхань з боку агресора. Окрім того, він запевнив, що Хорватія й надалі підтримуватиме Україну та виступить за впровадження санкцій проти Росії.

Про це він заявив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець щодо перемовин і нового пакета санкцій.

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Хорватія не визнає окупацію України та підтримує санкції проти Росії

Прем'єр підтвердив, що Хорватія підтримує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, попри можливі застереження з боку інших держав-членів.

"Так, це Хорватія підтримує 18-й пакет. Сьогодні обговоримо, чи є в інших країн застереження. Але, як я казав, ми знаходили рішення раніше, знайдемо і зараз", — сказав Андрей Пленкович.

На уточнення про його позицію щодо можливих перемовин між Києвом і Москвою, Пленкович відповів: "Щодо миру, звісно, всі прагнуть припинення вогню і менше жертв. Але моя позиція завжди була чіткою. Кінцева мирна угода між Україною та Росією не має схвалювати агресію, окупацію чи анексію українських земель".

Заява хорватського прем'єра прозвучала на тлі ширшого обговорення політичної позиції ЄС щодо війни в Україні. Саміт 26 червня об’єднав лідерів 27 держав Євросоюзу для розгляду нових санкційних заходів проти Росії, перегляду граничної ціни на російську нафту, відповідей на економічні виклики з боку США, а також ситуації на Близькому Сході.

Очікується, що підсумкове комюніке саміту визначить політичні орієнтири ЄС на найближчі місяці, зокрема щодо війни в Україні та перспектив її завершення.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що до кінця 2025 року Україні передадуть великі обсяги допомоги.

А президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що країна збільшить витрати із ВВП на оборону. Також він додав, що не бачить близької перспективи закінчення війни в Україні.