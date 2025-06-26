Науседа заявив що лише Трамп може вплинути на припинення війни

Президент Литви Ґітанас Науседа. Фото: кадр з відео

На саміті Європейського Союзу, що розпочався 26 червня у Брюсселі, президент Литви Ґітанас Науседа виступив із заявою про перебіг перемовин між Україною та Росією, а також про виклики всередині ЄС, які заважають просуванню важливих рішень. Науседа наголосив, що, попри постійні труднощі, Євросоюзу вдається рухатися вперед, і він сподівається на початок технічного процесу перемовин з Україною.

Про це Ґітанас Науседа повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває в Брюсселі.

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Окрему увагу Науседа приділив питанню консенсусу серед держав-членів ЄС.

"Ми робимо це разом і можемо почати технічний процес переговорів. Сподіваюсь, Єврокомісія має інструменти. Звісно, ми постійно бачимо ці труднощі, але зрештою нам вдається рухатися вперед. Можливо, цього разу ми теж досягнемо успіху. Але одна країна не може зловживати консенсусом, бо це ускладнює процес в ЄС. Час зараз дуже важливий, час дорогий. Якщо втратимо його, матимемо проблеми. Перемир'я між Україною та Росією не буде скоро", — сказав Науседа.

На запитання про можливу роль лідерів у майбутніх переговорах, Науседа сказав: "Президент Трамп має достатньо впливу на цю людину (Путіна. — Ред.), і я вважаю, він зможе використати ці інструменти. Росію або запросять, або змусять це зробити. Сподіваюся, це можливо".

Він також зазначив, що "можливо, він діятиме рішучіше, і ми досягнемо припинення вогню".

Саміт ЄС в Брюсселі

Саміт у Брюсселі об’єднав лідерів 27 країн ЄС для обговорення низки нагальних питань, серед яких — посилення санкцій проти Росії, реагування на торгівельні загрози з боку США та ситуація на Близькому Сході. Очікується, що однією з головних тем буде 18-й пакет санкцій проти Росії та перегляд граничної ціни на російську нафту. Наразі це основні заходи, що викликають найбільші суперечки серед держав-членів.

Паралельно лідери обговорюють зростання оборонних витрат. Більшість прибули на саміт ЄС після участі у короткій, але важливій зустрічі НАТО, де пообіцяли суттєво збільшити фінансування безпеки. Президент України Володимир Зеленський долучився до саміту через відеозв'язок.

Серед інших важливих тем — пошук шляхів уникнення нових мит США, критика на адресу Іспанії з боку Дональда Трампа через недостатні оборонні витрати, а також розбіжності всередині ЄС у питаннях ізраїльсько-палестинського конфлікту та кліматичної політики.

Саміт завершиться підсумковою заявою, яка формуватиме політичний курс ЄС на найближчі чотири місяці, відображаючи настрої європейських лідерів щодо ключових глобальних викликів.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив нещодавно, чому Росія відмовляється від переговорів з Україною.

Додамо, що президент Литви Ґітанас Науседа заявляв, що країна збільшить витрати на оборону.