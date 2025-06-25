Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП

Ґітанас Науседа. Фото: P. Peleckio/BNS nuotr

Задля захисту країни литовці мають діяти не за 5–10 років, а просто зараз. На оборону треба витрачати 5% ВВП.

Про це під час зустрічі із журналістами на полях саміту НАТО заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

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За словами Науседи ситуація наразі напружена, тому важливо не гаяти час.

"Це наше бачення й оцінка ситуації, яка дійсно напружена. Ми говоримо не лише про гарячі точки в Україні, а й про нові конфлікти на Близькому Сході... Це реальність, в якій ми живемо та маємо дбати про безпеку, бо ніхто інший за нас цього не зробить", — наголосив литовський лідер.



Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський зустрівся з Ґітанасом Науседою. Політики говорили про посилення тиску на Росію.



Раніше Ґітанас Науседа заявив, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року. Щоправда, це станеться за умови певних реформ.