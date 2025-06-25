Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП, — Ґітанас Науседа
Задля захисту країни литовці мають діяти не за 5–10 років, а просто зараз. На оборону треба витрачати 5% ВВП.
Про це під час зустрічі із журналістами на полях саміту НАТО заявив президент Литви Ґітанас Науседа.
Як Литва дбатиме про безпеку
За словами Науседи ситуація наразі напружена, тому важливо не гаяти час.
"Це наше бачення й оцінка ситуації, яка дійсно напружена. Ми говоримо не лише про гарячі точки в Україні, а й про нові конфлікти на Близькому Сході... Це реальність, в якій ми живемо та маємо дбати про безпеку, бо ніхто інший за нас цього не зробить", — наголосив литовський лідер.
Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський зустрівся з Ґітанасом Науседою. Політики говорили про посилення тиску на Росію.
Раніше Ґітанас Науседа заявив, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року. Щоправда, це станеться за умови певних реформ.
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