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Головна Новини дня Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП, — Ґітанас Науседа

Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП, — Ґітанас Науседа

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 23:45
Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП
Ґітанас Науседа. Фото: P. Peleckio/BNS nuotr
Ключові моменти Як Литва дбатиме про безпеку

Задля захисту країни литовці мають діяти не за 5–10 років, а просто зараз. На оборону треба витрачати 5% ВВП.

Про це під час зустрічі із журналістами на полях саміту НАТО заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

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Як Литва дбатиме про безпеку

За словами Науседи ситуація наразі напружена, тому важливо не гаяти час.

"Це наше бачення й оцінка ситуації, яка дійсно напружена. Ми говоримо не лише про гарячі точки в Україні, а й про нові конфлікти на Близькому Сході... Це реальність, в якій ми живемо та маємо дбати про безпеку, бо ніхто інший за нас цього не зробить", — наголосив литовський лідер.

Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський зустрівся з Ґітанасом Науседою. Політики говорили про посилення тиску на Росію.

Раніше Ґітанас Науседа заявив, що Україна може вступити до ЄС до 2030 року. Щоправда, це станеться за умови певних реформ.

Гітанас Науседа Литва НАТО саміт безпека
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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