Президенти України та Литви обговорили збільшення тиску на РФ

Зеленський обговорив із Науседою збільшення тиску на РФ — деталі
У понеділок, 2 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Науседою. Під час спілкування сторони, зокрема, обговорили посилення тиску на Росію.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зустрівся з президентом Литви — деталі
Під час зустрічі з лідером Литви Зеленський подякував за запрошення взяти участь у саміті "Бухарестської девʼятки" та нордичних країн у Вільнюсі й усі важливі рішення на підтримку України.
Крім того, президент України поінформував литовського колегу про другий раунд переговорів із російською стороною в Стамбулі.
Окрему увагу сторони приділили — необхідності посилення санкцій проти Росії у відповідь на затягування повномасштабної війни. За словами Зеленського, це має бути скоординований крок США, Європи та інших країн.
Також лідери детально обговорили актуальні потреби Сил безпеки та оборони України. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі збільшення кількості дронів і ракет, які Росія застосовує проти українців, важливо продовжувати зміцнення українського повітряного щита.
Під час зустрічі особливу увагу лідери приділили інвестиціям у виробництво зброї в Україні. Адже українські ракети та дрони вже неодноразово довели свою ефективність, тому важливо не лише продовжувати, а й збільшувати фінансування внутрішнього виробництва.
Президенти також обговорили перемовний процес щодо членства України в ЄС. Литва підтримує українську євроінтеграцію та готова докласти зусиль для якнайшвидшого відкриття кластерів.
Крім того, ішлося про повоєнну відбудову України.
Раніше ми інформували, що у понеділок, 2 червня, Володимир Зеленський прибув до столиці Литви.
Також ми писали, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловився про реакцію Путіна щодо 30-денного припинення вогню.
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