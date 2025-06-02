Президенти України та Литви обговорили збільшення тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: ОПУ

У понеділок, 2 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Науседою. Під час спілкування сторони, зокрема, обговорили посилення тиску на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Під час зустрічі з лідером Литви Зеленський подякував за запрошення взяти участь у саміті "Бухарестської девʼятки" та нордичних країн у Вільнюсі й усі важливі рішення на підтримку України.

Крім того, президент України поінформував литовського колегу про другий раунд переговорів із російською стороною в Стамбулі.

Окрему увагу сторони приділили — необхідності посилення санкцій проти Росії у відповідь на затягування повномасштабної війни. За словами Зеленського, це має бути скоординований крок США, Європи та інших країн.

Зеленський та Науседа. Фото: ОПУ

Також лідери детально обговорили актуальні потреби Сил безпеки та оборони України. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі збільшення кількості дронів і ракет, які Росія застосовує проти українців, важливо продовжувати зміцнення українського повітряного щита.

Під час зустрічі особливу увагу лідери приділили інвестиціям у виробництво зброї в Україні. Адже українські ракети та дрони вже неодноразово довели свою ефективність, тому важливо не лише продовжувати, а й збільшувати фінансування внутрішнього виробництва.

Президенти також обговорили перемовний процес щодо членства України в ЄС. Литва підтримує українську євроінтеграцію та готова докласти зусиль для якнайшвидшого відкриття кластерів.

Крім того, ішлося про повоєнну відбудову України.

Раніше ми інформували, що у понеділок, 2 червня, Володимир Зеленський прибув до столиці Литви.

Також ми писали, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловився про реакцію Путіна щодо 30-денного припинення вогню.