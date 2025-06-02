Президенты Украины и Литвы обсудили увеличение давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: ОПУ

В понедельник, 2 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Во время общения стороны, в частности, обсудили усиление давления на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Во время встречи с лидером Литвы Зеленский поблагодарил за приглашение принять участие в саммите "Бухарестской девятки" и нордических стран в Вильнюсе и все важные решения в поддержку Украины.

Кроме того, президент Украины проинформировал литовского коллегу о втором раунде переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Отдельное внимание стороны уделили — необходимости усиления санкций против России в ответ на затягивание полномасштабной войны. По словам Зеленского, это должен быть скоординированный шаг США, Европы и других стран.

Зеленский и Науседа. Фото: ОПУ

Также лидеры подробно обсудили актуальные потребности Сил безопасности и обороны Украины. Владимир Зеленский отметил, что на фоне увеличения количества дронов и ракет, которые Россия применяет против украинцев, важно продолжать укрепление украинского воздушного щита.

Во время встречи особое внимание лидеры уделили инвестициям в производство оружия в Украине. Ведь украинские ракеты и дроны уже неоднократно доказали свою эффективность, поэтому важно не только продолжать, но и увеличивать финансирование внутреннего производства.

Президенты также обсудили переговорный процесс относительно членства Украины в ЕС. Литва поддерживает украинскую евроинтеграцию и готова приложить усилия для скорейшего открытия кластеров.

Кроме того, речь шла о послевоенном восстановлении Украины.

Ранее мы информировали, что в понедельник, 2 июня, Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы.

Также мы писали, что недавно министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказался о реакции Путина относительно 30-дневного прекращения огня.