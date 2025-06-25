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Главная Новости дня Литва будет тратить на оборону 5% ВВП, — Гитанас Науседа

Литва будет тратить на оборону 5% ВВП, — Гитанас Науседа

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Дата публикации 25 июня 2025 23:45
Литва будет тратить на оборону 5% ВВП
Гитанас Науседа. Фото: P. Peleckio/BNS nuotr
Ключові моменти Как Литва будет заботиться о безопасности

Для защиты страны литовцы должны действовать не через 5–10 лет, а прямо сейчас. На оборону надо тратить 5% ВВП.

Об этом во время встречи с журналистами на полях саммита НАТО заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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Как Литва будет заботиться о безопасности

По словам Науседы ситуация сейчас напряженная, поэтому важно не терять время.

"Это наше видение и оценка ситуации, которая действительно напряженная. Мы говорим не только о горячих точках в Украине, но и о новых конфликтах на Ближнем Востоке... Это реальность, в которой мы живем и должны заботиться о безопасности, потому что никто другой за нас этого не сделает", — подчеркнул литовский лидер.

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой. Политики говорили об усилении давления на Россию.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года. Правда, это произойдет при условии определенных реформ.

Гитанас Науседа Литва НАТО саммит безопасность
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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