Литва будет тратить на оборону 5% ВВП

Гитанас Науседа. Фото: P. Peleckio/BNS nuotr

Для защиты страны литовцы должны действовать не через 5–10 лет, а прямо сейчас. На оборону надо тратить 5% ВВП.

Об этом во время встречи с журналистами на полях саммита НАТО заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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По словам Науседы ситуация сейчас напряженная, поэтому важно не терять время.

"Это наше видение и оценка ситуации, которая действительно напряженная. Мы говорим не только о горячих точках в Украине, но и о новых конфликтах на Ближнем Востоке... Это реальность, в которой мы живем и должны заботиться о безопасности, потому что никто другой за нас этого не сделает", — подчеркнул литовский лидер.



Напомним, в начале июня Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой. Политики говорили об усилении давления на Россию.



Ранее Гитанас Науседа заявил, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года. Правда, это произойдет при условии определенных реформ.