Литва будет тратить на оборону 5% ВВП, — Гитанас Науседа
Для защиты страны литовцы должны действовать не через 5–10 лет, а прямо сейчас. На оборону надо тратить 5% ВВП.
Об этом во время встречи с журналистами на полях саммита НАТО заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Как Литва будет заботиться о безопасности
По словам Науседы ситуация сейчас напряженная, поэтому важно не терять время.
"Это наше видение и оценка ситуации, которая действительно напряженная. Мы говорим не только о горячих точках в Украине, но и о новых конфликтах на Ближнем Востоке... Это реальность, в которой мы живем и должны заботиться о безопасности, потому что никто другой за нас этого не сделает", — подчеркнул литовский лидер.
Напомним, в начале июня Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой. Политики говорили об усилении давления на Россию.
Ранее Гитанас Науседа заявил, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года. Правда, это произойдет при условии определенных реформ.
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