Перемир'я в Україні — Кремлі заявили, що Росія нібито має «"стратегічну перевагу" на полі бою і не хоче її втрачати.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov/Pool

Росія відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України, оскільки країни Заходу не демонструють намірів зупинити військову допомогу Києву. Зараз російська армія має "стратегічну перевагу" на фронті.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю Sky News.

Реклама

Читайте також:

Позиція Кремля щодо перемир'я

За словами Пєскова, ідея перемир’я передбачає зупинку бойових дій з обох сторін, однак Захід, зокрема США, Велика Британія та Франція, не дають жодних сигналів про згортання постачання озброєння Україні.

"Перемир’я є перемир’я, і ви припиняєте бойові дії. Але Америка не каже, що "ми припинимо будь-які поставки". Велика Британія теж цього не говорить. Франція теж цього не говорить. У цьому й полягає проблема", — заявив Пєсков.

Представник Кремля також заявив, що російська армія, за його словами, має "стратегічну перевагу" на фронті, і Москва не готова втрачати цю позицію.

"Чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися", — додав речник Путіна.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що минуло вже 100 днів із моменту, коли Україна без умов погодилася на мирну ініціативу Сполучених Штатів, яка передбачала повне припинення бойових дій.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не бажає припиняти вогонь й хоче продовжувати вбивства.