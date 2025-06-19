Росія вже 100 днів блокує мирну ініціативу США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що минає 100 днів від моменту, коли Україна беззастережно погодилася на мирну ініціативу США, яка передбачала повне припинення вогню та початок реального мирного процесу. Однак за цей час, за словами міністра, Росія лише посилює агресію і свідомо відкидає шлях до припинення війни.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

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Сибіга підкреслив, що Росія втратила можливість зупинити кровопролиття, адже замість підтримки зусиль міжнародних партнерів обрала шлях ескалації, продовжуючи терористичні дії проти України. Відтак уже сто днів російська сторона блокує ініціативу, яку США представили як базовий крок до миру.

Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот

"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його", — написав Сибіга.

Також глава МЗС України наголосив, що варто посилити тиск на Росію. Він вбачає, що лише мир через силу здатен закінчити війну.

"Настав час діяти зараз і змусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився про наміри Росії щодо України та гальмування мирного врегулювання.

Тим часом не всі партнери України готові запровадити санкції проти Росії. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що це "дорого обходиться" економіці США.

Додамо, що Росія була готова припинити вогонь лише на окремих ділянках фронту, проте, висунула додаткові абсурдні вимоги.