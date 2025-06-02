Росія пропонує перемир'я на декілька днів на окремих ділянках фронту

Переговори України та РФ у Стамбулі 2 червня. Фото: Міноборони України

У понеділок, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі російська делегація запропонувала Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту. Як зазначає російська сторона, це необхідно для того, що командири могли забрати тіла солдатів.

Про це сказав голова делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський під час спілкування із представниками ЗМІ.

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"Ми запропонували припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2-3 дні, щоб командири могли забрати тіла солдатів", — заявив Мединський.

Крім того, він підтвердив домовленість про обміни "всіх на всіх" у двох категоріях. А 6000 тіл українських бійців, за його словами, нібито передадуть в "односторонньому порядку".

"Росія передає Україні тіла 6000 військових. Передача відбудеться наступного тижня. Обмін "всіх на всіх" — про тяжкопоранених і хворих. Також по цій формулі обміняють не менше тисячі молодих солдатів. Обміни будуть відбуватися регулярно, "в робочому порядку", — сказав очільник делегації РФ.

Також він розповів, що російський так званий "меморандум", переданий українській делегації, складається з двох частин. За його словами, друга частина меморандуму РФ нібито пропонує низку шляхів для припинення бойових дій.

Раніше Рустем Умєров повідомив, що Росія не погодилася на припинення вогню.

Також він сказав, що українська делегація запропонувала Росії провести ще одну зустріч у червні цього року.