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РФ не погодилась на припинення вогню і зустріч лідерів — Умєров

2 червня 2025 17:01
Євтушенко Аліна - редактор
Росія не погодилася на перемир'я — Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

У понеділок, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Росія не погодилася на припинення вогню та зустріч Зеленського й Путіна.

Про це глава оборонного відомства України заявив у Стамбулі у понеділок, 2 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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Глава Міноборони України Рустем Умєров, який очолив делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі, повідомив, що російська сторона не погодилася припинити вогонь.

Крім того, за словами Умєрова, росіяни також не погодилися на те, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Зрештою сторонам вдалося домовитися лише про обмін полоненими.

"Росія не погодилася на припинення вогню і зустріч лідерів. Ми домовилися тільки про обмін полоненими", — сказав Умєров.

Раніше голова Міноборони України повідомляв, що лише сьогодні Росія передала українській делегації свій документ для опрацювання.

Також ми інформували, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі завершились.

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