Россия не согласилась на перемирие - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот из видео

В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу Зеленского и Путина.

Об этом глава оборонного ведомства Украины заявил в Стамбуле в понедельник, 2 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который возглавил делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле, сообщил, что российская сторона не согласилась прекратить огонь.

Кроме того, по словам Умерова, россияне также не согласились на то, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В конце концов сторонам удалось договориться только об обмене пленными.

"Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Мы договорились только об обмене пленными", — сказал Умеров.

Ранее глава Минобороны Украины сообщал, что только сегодня Россия передала украинской делегации свой документ для проработки.

Также мы информировали, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились.