Переговори у Стамбулі 2 червня - Умєрові підвів підсумки

Рустем Умєров. Фото: Reuters

У понеділок, 2 червня, російська та українська делегація провели переговори щодо миру у Стамбулі. Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українських військовополонених та повернення депортованих до Росії дітей.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу після переговорів.

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За його словами, лише сьогодні Росія передала українській делегації свій документ для опрацювання. Упродовж наступного тижня українська сторона вивчатиме отримані пропозиції.

Умєров наголосив, що Україна наполягає на звільненні всіх полонених без винятку та поверненні кожної викраденої дитини.

Сторони змогли домовитися про обмін військовополоненими у межах окремих категорій, а не за конкретними цифрами. Зокрема, йдеться про обмін тяжкопоранених та важкохворих військових за принципом "всіх на всіх", а також про молодих солдатів віком від 18 до 25 років — також на паритетних умовах.

Окремо досягнуто домовленості щодо обміну тілами загиблих військових: по 6000 з кожного боку.

Особливу увагу приділили темі депортованих українських дітей. Українська сторона передала Росії список із кількох сотень імен. За словами Умєрова, повернення хоча б половини дітей із цього списку стало б сигналом готовності РФ рухатися до миру.

"Це для нас — пріоритет. Якщо Росія справді віддана мирному процесу, вона має зробити крок назустріч", — підкреслив міністр.

Крім того, український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Росія відмовилася як від ідеї припинення вогню, так і від проведення особистої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що у період з 23 по 25 травня після попередніх переговорів у Стамбулі Україна змогла звільнити з російського полону тисячу своїх захисників.