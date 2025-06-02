Переговоры в Стамбуле 2 июня - Умеровы подвел итоги

Рустем Умеров. Фото: Reuters

В понедельник, 2 июня, российская и украинская делегация провели переговоры о мире в Стамбуле. Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения депортированных в Россию детей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга после переговоров.

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Результаты переговоров в Стамбуле 2 июня

По его словам, только сегодня Россия передала украинской делегации свой документ для обработки. В течение следующей недели украинская сторона будет изучать полученные предложения.

Умеров подчеркнул, что Украина настаивает на освобождении всех пленных без исключения и возвращении каждого похищенного ребенка.

Стороны смогли договориться об обмене военнопленными в рамках отдельных категорий, а не по конкретным цифрам. В частности, речь идет об обмене тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу "всех на всех", а также о молодых солдатах в возрасте от 18 до 25 лет — также на паритетных условиях.

Отдельно достигнута договоренность по обмену телами погибших военных: по 6000 с каждой стороны.

Особое внимание уделили теме депортированных украинских детей. Украинская сторона передала России список из нескольких сотен имен. По словам Умерова, возвращение хотя бы половины детей из этого списка стало бы сигналом готовности РФ двигаться к миру.

"Это для нас - приоритет. Если Россия действительно привержена мирному процессу, она должна сделать шаг навстречу", — подчеркнул министр.

Кроме того, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Россия отказалась как от идеи прекращения огня, так и от проведения личной встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что в период с 23 по 25 мая после предварительных переговоров в Стамбуле Украина смогла освободить из российского плена тысячу своих защитников.