Переговори між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня — Зеленський анонсував новий обмін полоненими

Готуємо новий обмін — Зеленський заявив про закінчення перемовин
Переговори між Україною та Росією у Стамбулі завершились. Готується новий обмін військовополоненими.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі в понеділок, 2 червня.
Переговори у Стамбулі
Зеленський зазначив, що українська та російська сторони обмінялися думками та готують новий обмін полоненими.
"У Стамбулі сторони обмінялися думками, та ми готуємо новий обмін військовополоненими", — сказав Зеленський.
Інформацію про підготовку до нового обміну полоненими підтвердив і міністр оборони Рустем Умєров.
"Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі", — наголосив він.
Нагадаємо, що Україна протягом трьох днів, 23-25 травня, повернула з полону РФ 1000 захисників.
Також ми писали, що 2 червня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та РФ.
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