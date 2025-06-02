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Готуємо новий обмін — Зеленський заявив про закінчення перемовин

2 червня 2025 16:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня — Зеленський анонсував новий обмін полоненими
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі завершились. Готується новий обмін військовополоненими.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі в понеділок, 2 червня.

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Зеленський зазначив, що українська та російська сторони обмінялися думками та готують новий обмін полоненими.

"У Стамбулі сторони обмінялися думками, та ми готуємо новий обмін військовополоненими", — сказав Зеленський.

Інформацію про підготовку до нового обміну полоненими підтвердив і міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі", — наголосив він.

Нагадаємо, що Україна протягом трьох днів, 23-25 травня, повернула з полону РФ 1000 захисників.

Також ми писали, що 2 червня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та РФ.

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