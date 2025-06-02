Росія не представила свої умови перед початком перемовин — МЗС

Георгій Тихий. Фото: Facebook Георгія Тихого

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі проходять переговори між Києвом та Москвою. При цьому українська сторона не отримала російський документ перед початком перемовин.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі кореспонденту Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Переговори у Стамбулі 2 червня

Перед початком міжнародних перемовин відповідного меморандуму від РФ не було передано ні Україні, ні Туреччині, ні американській стороні.

"До початку зустрічі ми не отримали російський документ, їхнє бачення. Туреччина не отримала, американці не отримали. Це просто факт, і я не буду його коментувати далі", — зазначив він.

Уточнюється, що переговори ведуться з перекладом на українську, російську, англійську та турецьку мови.

Деталі щодо змісту перемовин обіцяють надати пізніше представники делегації.

До цього Георгій Тихий висловився щодо переговорів між українською та російською сторонами, які відбулися 2 червня у Стамбулі. За його словами, Росія наполегливо виступала проти участі Сполучених Штатів у цих перемовинах.

Нагадаємо, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація офіційно вручила російській стороні перелік незаконно вивезених дітей, яких вимагає повернути на батьківщину.