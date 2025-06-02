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Україна передала РФ список дітей, яких треба повернути, — Єрмак

2 червня 2025 16:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори у Стамбулі 2 червня — Україна передала РФ список дітей, яких треба повернути
Керівник офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 2 червня, Україна під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список викрадених дітей, яких потрібно повернути. Це є невід'ємною частиною справедливого та тривалого миру.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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За словами Єрмака, під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких треба повернути. 

"Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП наголосив, що повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів.  

"Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", — підсумував Єрмак.

Нагадаємо,  2 червня у Стамбулі проходять переговори між Києвом та Москвою. Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Російської Федерації до конструктивних перемовин.

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