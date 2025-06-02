Переговоры в Стамбуле 2 июня — Украина передала РФ список детей, которых надо вернуть

Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В понедельник, 2 июня, Украина во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список похищенных детей, которых нужно вернуть. Это является неотъемлемой частью справедливого и длительного мира.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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По словам Ермака, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых надо вернуть.

"Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП подчеркнул, что возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений.

"Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", — подытожил Ермак.

Напомним, 2 июня в Стамбуле проходят переговоры между Киевом и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам.