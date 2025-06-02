Переговори у Стамбулі 2 червня — які очікування у Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності Російської Федерації до конструктивних переговорів, зокрема тих, що плануються у Стамбулі. Водночас він зазначив, що Україна очікує на конкретні рішення.

Про це український лідер заявив у Вільнюсі на саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн у понеділок, 2 червня.

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"Пріоритетними залишаються безумовне припинення вогню та вирішення гуманітарних питань — зокрема, повернення усиновлених дітей. Не менш важливими є питання обміну полоненими, звільнення цивільних осіб, журналістів та політичних в’язнів. Повернення всіх без винятку є ключовим завданням", — наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що під час саміту у Вільнюсі планується обговорення питань безпеки України та європейського регіону загалом.

Серед основних тем — надання гарантій безпеки для України та формування міжнародної коаліції держав, готових підтримати ці ініціативи.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 червня, у Стамбулі розпочинається другий етап переговорів між Україною та Росією. Новини.LIVE розповіли, яка обстановка перед переговорами у Туреччині.

Українська делегація вже прибула на переговори з Росією, які тривають, незважаючи на те, що російська сторона досі не оприлюднила свій меморандум. Головою української делегації є міністр оборони Рустем Умєров.