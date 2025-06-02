Переговори в Стамбулі 2 червня — Україна прибула до Туреччини

Українська делегація прибула до Стамбулу на переговори з РФ
Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула на переговори до Стамбулу. Як відомо, у понеділок, 2 червня, о 13:00 розпочнеться зустріч із делегацією РФ.
Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Суспільне".
Переговори в Стамбулі 2 червня
У другій половині дня розпочнеться другий раунд переговорів України та РФ у турецькому місті Стамбулі. Українську делегацію як і минулого разу очолює Умєров. Також президент Володимир Зеленський додав до складу представників України представника уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрія Ковбасу та заступника начальника Генштабу ЗСУ Євгенія Острянського.
Нагадаємо, що вже відомі пропозиції, які Україна винесе на обговорення з РФ у Стамбулі. ЗМІ оприлюднили три ключові зупинки дорожньої карти перемовин, після чого можлива зустріч на рівні лідерів.
Додамо, що Росія отримала від України документ з пропозиціями врегулювання війни. Верхівка Кремля поскаржилася, що меморандум був двома мовами, жодна з яких не була російською.
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