Переговори в Стамбулі 2 червня — Україна прибула до Туреччини

Українська делегація на переговорах. Ілюстративне фото: REUTERS/Arda Kucukkaya

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула на переговори до Стамбулу. Як відомо, у понеділок, 2 червня, о 13:00 розпочнеться зустріч із делегацією РФ.

Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Переговори в Стамбулі 2 червня

У другій половині дня розпочнеться другий раунд переговорів України та РФ у турецькому місті Стамбулі. Українську делегацію як і минулого разу очолює Умєров. Також президент Володимир Зеленський додав до складу представників України представника уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрія Ковбасу та заступника начальника Генштабу ЗСУ Євгенія Острянського.

Нагадаємо, що вже відомі пропозиції, які Україна винесе на обговорення з РФ у Стамбулі. ЗМІ оприлюднили три ключові зупинки дорожньої карти перемовин, після чого можлива зустріч на рівні лідерів.

Додамо, що Росія отримала від України документ з пропозиціями врегулювання війни. Верхівка Кремля поскаржилася, що меморандум був двома мовами, жодна з яких не була російською.