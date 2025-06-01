Переговори в Туреччині з Росією — Україна представить план завершення війни

Переговори в Стамбулі — що Україна запропонує росіянам
У Стамбулі в понеділок, 2 червня, відбудеться новий раунд російсько-українських переговорів. Відомо, що делегація України представить дорожню карту для закінчення війни.
Про це повідомляє Reuters у неділю, 1 червня.
Переговори України та Росії в Стамбулі
За інформацією ЗМІ, дорожня карта буде мати таку послідовність для мирного врегулювання:
- повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;
- повернення всіх полонених між сторонами;
- повернення українських дітей, вивезених на територію, яку контролює Росія;
Після цього — зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Відповідно до цього плану, за участю США та європейських партнерів, Москва і Київ мають спільно напрацювати умови, які дозволять досягти домовленості про повне припинення війни.
Reuters пише, що рамкові умови мирної угоди збігаються з умовами, які раніше висунула Україна.
Крім того, це включає відсутність обмежень військової потужності України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету Росії над частинами України, захопленими окупантами, а також репарації для України.
Також повідомляється, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для переговорів щодо території.
Нагадаємо, 1 червня Зеленський окреслив ключові позиції напередодні переговорів із представниками Росії в Стамбулі.
А лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Анкара докладає зусиль для організації зустрічі між Україною та Росією.
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