Переговори України та РФ — Тихий виступив із заявою щодо маневрів росіян

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: МЗС

Україна не перешкоджає мирному процесу й відкрита до будь-яких форматів переговорів, які реально можуть наблизити завершення війни. Але з боку Росії систематично надходять суперечливі сигнали.

Про це у п'ятницю, 30 травня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів щодо заяв Росії про бажання вести прямі переговори з Україною.

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За словами Тихого, Україна на всіх рівнях послідовно підтверджує свою готовність до діалогу — незалежно від місця чи формату. Водночас він наголосив, що йдеться саме про реальні перемовини, а не імітацію мирного процесу.

"Україна готова до будь-яких форматів переговорів, які здатні наблизити мир. Просто ми вважаємо, що ці переговори мають бути реальні, а не імітація мирного процесу", — наголосив представник МЗС.

Водночас речник дипломатичного відомства підкреслив, що з боку Росії систематично надходять суперечливі сигнали. Москва висуває змінні вимоги, затягує із відповідями, ставить умови щодо складу учасників перемовин і дедалі ускладнює процес.

"Що ми бачимо з російського боку? Постійні різні заяви на різних рівнях. Одна іншій суперечить, висувають якісь вимоги. Спочатку обіцяють одне, потім вимагають щось інше. Цей меморандум передамо, а цей не передамо. А цей покажемо такого-то числа в такій-то точці. Нові якісь постійні вимоги щодо форматів: хто має брати участь, хто не має брати участь. Це з російського боку постійно якісь проблеми і перешкоди для мирного процесу. З українського боку таких перешкод немає", — сказав Тихий.

У МЗС вважають подібну поведінку свідченням небажання Росії вести добросовісні переговори та реального просування до миру.

"Розглядаємо російські заяви з низкою якихось умов — як чергове свідчення перешкоджання Росією мирного процесу, затягування мирного процесу, небажання вести переговори добросовісно, небажання просуватися до реального миру", — підсумував представник МЗС.

Нагадаємо, Україна передала Російській Федерації та Сполученим Штатам документ, що містить конкретне бачення кроків до припинення війни.

Також ми писали, що Туреччина передала Україні позицію РФ щодо переговорів, а Москва підтвердила готовність до продовження діалогу.