Україна передала РФ та США документ, який містить конкретне бачення кроків до припинення війни, — NYT

Нарада з президентом Володимиром Зеленським. Ілюстративне фото: ОП

Україна передала Російській Федерації та Сполученим Штатам документ, що містить конкретне бачення кроків до припинення війни. Документ передбачає зупинку бойових дій на всіх фронтах.

Про це у п'ятницю, 30 травня, повідомляє The New York Times із посиланням на українського чиновника

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Згідно з інформацією джерел, документ передбачає зупинку бойових дій на всіх фронтах — на землі, в морі та в повітряному просторі.

Українська сторона також наполягає, щоб контроль за дотриманням перемир’я здійснювався за участі міжнародних партнерів. Йдеться, зокрема, про можливе створення спеціального механізму моніторингу, який би гарантував прозорість та дотримання умов з обох сторін.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що за підсумками останньої зустрічі в Стамбулі, українська сторона передала росіянам своє бачення параметрів потенційного перемир’я.

Ми вже писали, що Туреччина передала Україні позицію РФ щодо переговорів, а Москва підтвердила готовність до продовження діалогу.