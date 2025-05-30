Перемир'я в Україні — Сибіга пояснив, що для цього потрібно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна прийняла пропозицію США щодо встановлення безумовного перемир’я і чекає на відповідь від Росії. Київ підтримує продовження контактів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу у п'ятницю, 30 травня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сибіга відповідаючи на запитання щодо мирних ініціатив і подальших переговорів зазначив, що Україна прийняла пропозицію США щодо зупинення вогню і щодо перемир'я — зараз м'яч на російській стороні.

"Росія повинна прийняти безостережне перемир'я, що відкриє дорогу для подальших, ширших перемовин щодо наших мирних зусиль, щодо наближення справедливого, всеосяжного, стійкого миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію, щоб почути від них чітке "так" перемир'ю, — заявив він.

Міністр також підтвердив, що Україна підтримує продовження контактів, зокрема тих, які нещодавно відбулися в Туреччині.

"Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року. І ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів", — сказав дипломат.

Очільник МЗС додав, що за підсумками останньої зустрічі в Стамбулі, українська сторона вже передала росіянам своє бачення параметрів потенційного перемир’я. Участь у цих консультаціях брали також турецькі представники.

"Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно", — наголошує Сибіга.

Голова МЗС підкреслив, що українська делегація має бути підготовленою обговорювати конкретні пропозиції задля наближення всеосяжного миру.

"Для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", — підсумував Сибіга.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до діалогу з РФ, проте потрібно дотримувалися поваги до незалежності.

Також ми писали, що 2 червня відбудеться другий раунд переговорів між Росією та Україною, склад російської делегації залишиться без змін.