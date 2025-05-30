Перемирие в Украине - Сибига объяснил, что для этого нужно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Украина приняла предложение США по установлению безусловного перемирия и ждет ответа от России. Киев поддерживает продолжение контактов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в пятницу, 30 мая, сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига отвечая на вопрос относительно мирных инициатив и дальнейших переговоров отметил, что Украина приняла предложение США по остановке огня и по перемирию — сейчас мяч на российской стороне.

"Россия должна принять безоговорочное перемирие, что откроет дорогу для дальнейших, более широких переговоров по нашим мирным усилиям, по приближению справедливого, всеобъемлющего, устойчивого мира для Украины. Поэтому нужно давить на Россию, чтобы услышать от них четкое "да" перемирию, — заявил он.

Министр также подтвердил, что Украина поддерживает продолжение контактов, в частности тех, которые недавно состоялись в Турции.

"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжились, потому что мы хотим закончить эту войну в этом году. И мы заинтересованы в установлении перемирия. Или это на 30 дней, или это на 50 дней, или это на 100 дней", — сказал дипломат.

Глава МИД добавил, что по итогам последней встречи в Стамбуле, украинская сторона уже передала россиянам свое видение параметров потенциального перемирия. Участие в этих консультациях принимали также турецкие представители.

"Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, свое видение относительно дальнейших наших мирных усилий, в частности относительно параметров будущего перемирия. Мы ждем от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно", — отмечает Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что украинская делегация должна быть подготовленной обсуждать конкретные предложения для приближения всеобъемлющего мира.

"Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ для того, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", — подытожил Сибига.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к диалогу с РФ, однако нужно соблюдать уважение к независимости.

Также мы писали, что 2 июня состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной, состав российской делегации останется без изменений.