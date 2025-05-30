Хто представить РФ на перемовинах у Стамбулі — в МЗС назвали імена

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

У Стамбулі у понеділок, 2 червня, відбудеться другий раунд переговорів між Росією та Україною. Водночас склад російської делегації, яка буде присутня, залишиться без змін.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Відомо, що на чолі російської делегації у Стамбулі буде помічник голови Кремля Володимир Мединський. Також Росію представлятимуть:

заступник голови МЗС Михайло Галузін;

голова головного управління Генштабу РФ Ігор Костюков;

заступник міністра оборони Олександр Фомін.

А в складі експертів для переговорів з Україною будуть:

перший заступник начальника управління інформації Генштабу А. Зорін;

заступниця начальника управління президента РФ з держполітики в гуманітарній сфері Є. Подобреєвська;

директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії А. Поліщук;

заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії В. Шевцов.

Нагадаємо, Велика Британія, Німеччина, США та Франція приєднаються до перемовин у Стамбулі 2 червня.

Під час минулих переговорів у Стамбулі 16 травня російська делегація оголосила про намір захопити Сумську та Харківську області.