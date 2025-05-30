Хто представить РФ на перемовинах у Стамбулі — в МЗС назвали імена

В МЗС Росії повідомили склад делегації на переговорах у Стамбулі
У Стамбулі у понеділок, 2 червня, відбудеться другий раунд переговорів між Росією та Україною. Водночас склад російської делегації, яка буде присутня, залишиться без змін.
Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Переговори у Стамбулі
Відомо, що на чолі російської делегації у Стамбулі буде помічник голови Кремля Володимир Мединський. Також Росію представлятимуть:
- заступник голови МЗС Михайло Галузін;
- голова головного управління Генштабу РФ Ігор Костюков;
- заступник міністра оборони Олександр Фомін.
А в складі експертів для переговорів з Україною будуть:
- перший заступник начальника управління інформації Генштабу А. Зорін;
- заступниця начальника управління президента РФ з держполітики в гуманітарній сфері Є. Подобреєвська;
- директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії А. Поліщук;
- заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії В. Шевцов.
Нагадаємо, Велика Британія, Німеччина, США та Франція приєднаються до перемовин у Стамбулі 2 червня.
Під час минулих переговорів у Стамбулі 16 травня російська делегація оголосила про намір захопити Сумську та Харківську області.
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