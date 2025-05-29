Мирний меморандум РФ — у МЗС України розкритикували Кремль за відмову надіслати документ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС/Telegram

Відмова Росії надіслати Україні свій так званий "меморандум" щодо миру свідчить про небажання Кремля вести реальні переговори. Ймовірно, він наповнений нереалістичними ультиматумами.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в соцмережі Х у четвер, 29 травня.

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За словами Тихого, відмова Росії передати Україні свій "меморандум" щодо миру свідчить про справжні наміри Кремля.

"Боязнь росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться викриття того, що гальмують мирний процес", — йдеться у повідомленні.

Представник МЗС додав, що якщо "документ" справді передбачає прагнення до миру, Росія має негайно передати його, як і закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вони повинні негайно ухвалити документ і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була беззмістовною", — додав Тихий.

Повідомлення Тихого у Х

Раніше у Кремлі заявили, що вимога Києва негайно отримати проєкт так званого меморандуму щодо врегулювання ситуації в Україні є "неконструктивною".

Нагадаємо, Росія готує так званий "меморандум", у якому має намір викласти своє бачення подальших кроків у врегулюванні війни, зокрема щодо припинення вогню та переговорів.