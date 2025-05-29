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Кремль зробив заяву щодо умов переговорів та меморандуму

29 травня 2025 14:07
Анастасія Постоєнко - Редактор
Дмитро Пєсков висловився щодо переговорів Путіна й Трампа та меморандум
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що вимога Києва негайно отримати проєкт так званого меморандуму щодо врегулювання ситуації в Україні є, на його думку, "неконструктивною". За його словами, Росія вже запропонувала провести черговий раунд переговорів зі стороною України 2 червня в Стамбулі, однак, як стверджують у Кремлі, Україна наразі не дала відповіді.

Про це Дмитро Пєсков повідомив на брифінгу російським ЗМІ.

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Пєсков також наголосив, що російська сторона не планує публічно розкривати зміст підготовленого документа — так званого Меморандуму про припинення вогню. Також він ухилився від прямої відповіді на запитання про те, які умови припинення вогню Росія закладає у своєму проєкті.

Крім того, речник Кремля заявив, що Москва "вважає необхідним продовжити прямий переговорний процес із Україною". 

Щодо можливої розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом, Пєсков сказав, що наразі така зустріч не планується, однак наголосив, що всі канали зв’язку між сторонами залишаються відкритими і подібна комунікація може бути організована "у міру необхідності".

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп поставив ультиматум російському президенту Володимиру Путін щодо його готовності до перемир'я з Україною.

Також раніше повідомлялося, що глава Міноборони України Рустем Умєров передав російській стороні документ щодо припинення вогню

Додамо, що глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у Стамбулі може відбутися другий раунд переговорів і назвав дату

Дмитро Пєсков Кремль Росія мирні переговори меморандум
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