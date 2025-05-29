Дмитро Пєсков висловився щодо переговорів Путіна й Трампа та меморандум

Кремль зробив заяву щодо умов переговорів та меморандуму
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що вимога Києва негайно отримати проєкт так званого меморандуму щодо врегулювання ситуації в Україні є, на його думку, "неконструктивною". За його словами, Росія вже запропонувала провести черговий раунд переговорів зі стороною України 2 червня в Стамбулі, однак, як стверджують у Кремлі, Україна наразі не дала відповіді.
Про це Дмитро Пєсков повідомив на брифінгу російським ЗМІ.
Коли Росія передасть свій варіант меморандуму припинення вогню
Пєсков також наголосив, що російська сторона не планує публічно розкривати зміст підготовленого документа — так званого Меморандуму про припинення вогню. Також він ухилився від прямої відповіді на запитання про те, які умови припинення вогню Росія закладає у своєму проєкті.
Крім того, речник Кремля заявив, що Москва "вважає необхідним продовжити прямий переговорний процес із Україною".
Щодо можливої розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом, Пєсков сказав, що наразі така зустріч не планується, однак наголосив, що всі канали зв’язку між сторонами залишаються відкритими і подібна комунікація може бути організована "у міру необхідності".
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп поставив ультиматум російському президенту Володимиру Путін щодо його готовності до перемир'я з Україною.
Також раніше повідомлялося, що глава Міноборони України Рустем Умєров передав російській стороні документ щодо припинення вогню.
Додамо, що глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у Стамбулі може відбутися другий раунд переговорів і назвав дату.
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