Умєров передав Мединському документ щодо припинення війни

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова

У середу, 28 травня, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимиру Мединському документ щодо припинення вогню. Подробиці наразі не оприлюднені.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Умєров заявив, що російська сторона має ще щонайменше чотири дні для передачі свого "меморандуму" українській стороні. За його словами, документ має бути наданий для подальшого опрацювання до вильоту делегацій.

"Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", — наголосив Умєров.

У той же час, у Міністерстві закордонних справ Росії сьогодні заявили, що нібито існує домовленість про обмін "меморандумами" під час другої зустрічі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив про пропозицію російської сторони провести черговий етап переговорів з Україною. За його словами, Росія ініціює зустріч 2 червня в Стамбулі.

До цього Президент України Володимир Зеленський заявив про відкритість України до проведення перемовин за участю президентів Сполучених Штатів і Росії. За його словами, українська сторона не наполягає на жорстких вимогах щодо формату чи структури можливого діалогу.