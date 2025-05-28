Умеров передал Мединскому документ о прекращении войны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

В среду, 28 мая, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиру Мединскому документ о прекращении огня. Подробности пока не обнародованы.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Умеров заявил, что у российской стороны есть еще минимум четыре дня для передачи своего "меморандума" украинской стороне. По его словам, документ должен быть предоставлен для дальнейшей проработки до вылета делегаций.

"Российская сторона имеет еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", — подчеркнул Умеров.

В то же время в Министерстве иностранных дел России сегодня заявили, что якобы существует договоренность об обмене "меморандумами" во время второй встречи.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложении российской стороны провести очередной этап переговоров с Украиной. По его словам, Россия инициирует встречу 2 июня в Стамбуле.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил об открытости Украины к проведению переговоров с участием президентов Соединенных Штатов и России. По его словам, украинская сторона не настаивает на жестких требованиях относительно формата или структуры возможного диалога.