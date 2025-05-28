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Зеленський зробив нову заяву щодо зустрічі з Трампом і Путіним

28 травня 2025 15:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна відкрита до проведення перемовин на найвищому рівні за участі лідерів США, Росії. Київ не наполягає на конкретному сценарії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, пише Суспільне.

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За словами Зеленського, Україна не наполягає на конкретному сценарії – головне, аби перемовини відбулися.

"Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох", — сказав Президент.

Глава держави також розповів, що обговорюються кілька потенційних локацій для таких переговорів. Крім Стамбула, де вже проходили перемовини, наразі розглядаються також Ватикан і Швейцарія.

"Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "рускі" не підтримують. Із того, що ми бачимо в медіапросторі", – зазначив український лідер.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності залучення європейських країн до майбутніх переговорів, особливо якщо обговорюватимуться гарантії безпеки для України.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що армія є невід’ємною і головною частиною гарантій безпеки для України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує так званий "меморандум", у якому має намір викласти своє бачення подальших кроків у врегулюванні війни. Також глава держави підкреслив, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року. 

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