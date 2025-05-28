Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна відкрита до проведення перемовин на найвищому рівні за участі лідерів США, Росії. Київ не наполягає на конкретному сценарії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, пише Суспільне.

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За словами Зеленського, Україна не наполягає на конкретному сценарії – головне, аби перемовини відбулися.

"Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох", — сказав Президент.

Глава держави також розповів, що обговорюються кілька потенційних локацій для таких переговорів. Крім Стамбула, де вже проходили перемовини, наразі розглядаються також Ватикан і Швейцарія.

"Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "рускі" не підтримують. Із того, що ми бачимо в медіапросторі", – зазначив український лідер.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності залучення європейських країн до майбутніх переговорів, особливо якщо обговорюватимуться гарантії безпеки для України.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що армія є невід’ємною і головною частиною гарантій безпеки для України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує так званий "меморандум", у якому має намір викласти своє бачення подальших кроків у врегулюванні війни. Також глава держави підкреслив, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.