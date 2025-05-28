Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина открыта к проведению переговоров на высшем уровне с участием лидеров США, России. Киев не настаивает на конкретном сценарии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, пишет Суспільне.

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По словам Зеленского, Украина не настаивает на конкретном сценарии — главное, чтобы переговоры состоялись.

"Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем", — сказал Президент.

Глава государства также рассказал, что обсуждаются несколько потенциальных локаций для таких переговоров. Кроме Стамбула, где уже проходили переговоры, сейчас рассматриваются также Ватикан и Швейцария.

"Турецкая сторона знает, что мы обсуждаем вопрос нескольких площадок. И что мы сделали подготовительную работу по Ватикану и Швейцарии. Ватикан, в принципе, все поддерживают. Мне кажется, "русские" не поддерживают. Из того, что мы видим в медиапространстве", — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость привлечения европейских стран к будущим переговорам, особенно если будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.

"Если какая-то встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что армия является неотъемлемой и главной частью гарантий безопасности для Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит так называемый "меморандум", в котором намерена изложить свое видение дальнейших шагов в урегулировании войны. Также глава государства подчеркнул, что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года.