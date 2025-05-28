Україна чекає російський меморандум — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує так званий "меморандум", у якому має намір викласти своє бачення подальших кроків у врегулюванні війни, зокрема щодо припинення вогню та переговорів. Україна ознайомиться з цим документом і після того офіційно надасть відповідь.

Про це глава держави заявив 27 травня під час розмови з журналістами, передає РБК-Україна.

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Президент нагадав, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про обмін приблизно тисячі полонених. Однак далі Росія не пішла. За його словами, РФ тоді чітко заявила, що не готова до припинення вогню, але "повернеться з якимись сигналами". Саме про такий сигнал і йдеться зараз.

"Росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом," — пояснив президент. Також він зазначив, що це підтвердила й турецька сторона, і Сполучені Штати, які також були поінформовані про зміст перемовин.

З українського боку у стамбульських переговорах брав участь міністр оборони Рустем Умєров, який контактував із представником РФ Володимиром Мединським.

Зеленський уточнив, що в "меморандумі" має міститися російське бачення наступних дій, зокрема – чи готова РФ підтримати припинення вогню та провести згодом нову зустріч з лідерами країн.

"Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше директор правового департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін висловився щодо того, чому Кремль не підписав меморандум.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський назвав рік, коли може закінчитися війна.