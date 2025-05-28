Зеленський спрогнозував, коли може закінчитися війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський припустив, коли може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України. За прогнозами лідера України, це може статися вже влітку 2026 року.

Про це інформує "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Зеленський назвав рік закінчення війни

За словами глави держави, повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися у червні наступного року.

Зеленський наголосив, що зараз росіяни думають про війну. Однак вже є аналіз багатьох розвідок, багатьох країн, аналітика, яка прогнозує, в якому стані може бути російська економіка.

"Червень 2026 року — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно.

Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова. Складно аналіз робити того, що там в тіні й скільки у них запасу. Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде", — сказав президент України.

Раніше Зеленський повідомив, коли Кремль відчує вплив санкційного тиску.

Також президент України заявляв, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення не планують завершувати війну.