Зеленський спрогнозував, коли може закінчитися війна в Україні

Зеленський припустив, коли закінчиться війна
Президент України Володимир Зеленський припустив, коли може закінчитися повномасштабна війна Росії проти України. За прогнозами лідера України, це може статися вже влітку 2026 року.
Про це інформує "РБК-Україна".
Зеленський назвав рік закінчення війни
За словами глави держави, повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися у червні наступного року.
Зеленський наголосив, що зараз росіяни думають про війну. Однак вже є аналіз багатьох розвідок, багатьох країн, аналітика, яка прогнозує, в якому стані може бути російська економіка.
"Червень 2026 року — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно.
Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова. Складно аналіз робити того, що там в тіні й скільки у них запасу. Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде", — сказав президент України.
Раніше Зеленський повідомив, коли Кремль відчує вплив санкційного тиску.
Також президент України заявляв, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення не планують завершувати війну.
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