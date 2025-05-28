Зеленский спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины. По прогнозам лидера Украины, это может произойти уже летом 2026 года.

Об этом информирует "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Зеленский назвал год окончания войны

По словам главы государства, полномасштабная война России против Украины может закончиться в июне следующего года.

Зеленский отметил, что сейчас россияне думают о войне. Однако уже есть анализ многих разведок, многих стран, аналитика, которая прогнозирует, в каком состоянии может быть российская экономика.

"Июнь 2026 года — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно.

Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая. Сложно анализ делать того, что там в тени и сколько у них запаса. Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет", — сказал президент Украины.

Ранее Зеленский сообщил, когда Кремль почувствует влияние санкционного давления.

Также президент Украины заявлял, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение не планируют завершать войну.