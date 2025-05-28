Зеленский спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине

Зеленский предположил, когда закончится война
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины. По прогнозам лидера Украины, это может произойти уже летом 2026 года.
Об этом информирует "РБК-Украина".
Зеленский назвал год окончания войны
По словам главы государства, полномасштабная война России против Украины может закончиться в июне следующего года.
Зеленский отметил, что сейчас россияне думают о войне. Однако уже есть анализ многих разведок, многих стран, аналитика, которая прогнозирует, в каком состоянии может быть российская экономика.
"Июнь 2026 года — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно.
Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая. Сложно анализ делать того, что там в тени и сколько у них запаса. Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет", — сказал президент Украины.
Ранее Зеленский сообщил, когда Кремль почувствует влияние санкционного давления.
Также президент Украины заявлял, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение не планируют завершать войну.
Читайте Новини.LIVE!