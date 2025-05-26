Атаки РФ та мирні переговори — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 травня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання він заслухав доповіді українських розвідок.

Про це український лідер повідомив у вечірньому відеозверненні.

Реклама

Читайте також:

Ставка Верховного Головнокомандувача

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію та збивати її плани", — зазначив Зеленський.

За даними розвідки, російський диктатор Володимир Путін і його оточення не планують завершувати війну — цьому немає жодного підтвердження. Натомість існує багато свідчень, що вони готують нові наступи й розраховують на подальшу війну.

"Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, — це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", — сказав президент.

Атаки на Україну

Український лідер наголосив, що щоночі російські удари стають усе зухвалішими та масштабнішими. Лише за три дні ворог застосував проти України понад 900 ударних дронів, а також балістичні й крилаті ракети.

"У цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір Путіна й Росії — воювати далі та руйнувати життя", — зауважив він.

За словами президента, на Ставці йшлося про наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Він доручив значно збільшити власне виробництво дронів-перехоплювачів та залучати для цього більше фінансування від партнерів.

Також Зеленський доручив надати окреме фінансування для української балістичної програми, щоб пришвидшити виробництво ракет. Крім того, він заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо результатів операцій.

Крім того, президент відзначив захисників неба — пілотів бойової авіації літаків F-16 та "Міражів".

Мирні переговори

Зеленський пригадав нещодавню зустріч сторін у Стамбулі. Водночас росіяни пишуть нібито про пропозиції для меморандуму щодо миру й витратили на це понад тиждень, багато говорячи про дипломатію.

Попри це, росіяни продовжують завдавати ударів, вбивати українців та готувати нові штурми. Тому країна-агресор заслуговує на посилення тиску, аби обмежити її військову спроможність.

"Нові й сильні санкції проти Росії від США, Європи та інших у світі, хто хоче миру — це буде гарантований примус не лише до припинення вогню, але й до поваги", — підсумував український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, за словами військового оглядача Василя Пехньо, російські війська мають проблеми з бронетехнікою на фронті.

А голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів, чи достатньо у Білорусі військ для нападу на Україну.