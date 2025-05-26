Атаки РФ и мирные переговоры - главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 мая, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время заседания он заслушал доклады украинских разведок.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

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Ставка Верховного Главнокомандующего

"Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок, очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы", — отметил Зеленский.

По данным разведки, российский диктатор Владимир Путин и его окружение не планируют завершать войну — этому нет никакого подтверждения. Зато существует много свидетельств, что они готовят новые наступления и рассчитывают на дальнейшую войну.

"Я уверен, разведки наших партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, — это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию", — сказал президент.

Атаки на Украину

Украинский лидер подчеркнул, что каждую ночь российские удары становятся все более дерзкими и масштабными. Только за три дня враг применил против Украины более 900 ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

"В этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор Путина и России — воевать дальше и разрушать жизни", — отметил он.

По словам президента, на Ставке речь шла о последствиях российских ударов, их тактике применения дронов и наших ответах. Он поручил значительно увеличить собственное производство дронов-перехватчиков и привлекать для этого больше финансирования от партнеров.

Также Зеленский поручил предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы, чтобы ускорить производство ракет. Кроме того, он заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операций.

Кроме того, президент отметил защитников неба — пилотов боевой авиации самолетов F-16 и "Миражей".

Мирные переговоры

Зеленский вспомнил недавнюю встречу сторон в Стамбуле. В то же время россияне пишут якобы о предложениях для меморандума о мире и потратили на это больше недели, много говоря о дипломатии.

Несмотря на это, россияне продолжают наносить удары, убивать украинцев и готовить новые штурмы. Поэтому страна-агрессор заслуживает усиления давления, чтобы ограничить ее военную способность.

"Новые и сильные санкции против России от США, Европы и других в мире, кто хочет мира - это будет гарантированное принуждение не только к прекращению огня, но и к уважению", — подытожил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, по словам военного обозревателя Василия Пехньо, российские войска имеют проблемы с бронетехникой на фронте.

А глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал, достаточно ли у Беларуси войск для нападения на Украину.