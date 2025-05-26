Військовий оглядач назвав чисельність армії РФ в Україні

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Чисельність російської армії на території України становить близько 700 тисяч осіб. Водночас ворог має лише 10-15% бронетехніки від потрібної кількості.

Про це заявив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 травня.

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Ситуація із забезпеченням окупантів

"З кількістю росіян, які хочуть воювати, в них не спостерігається проблем. Є питання щодо якості цього особового складу, тому що в Росії є дві армії: регулярна та мобілізована", — сказав Пехньо.

Він пояснив, що мобілізована армія — в більшості своїй це так звані маршові батальйони, які не забезпечені достатньою кількістю техніки, але перед ними поставлені задачі на постійні штурми. Саме вони здійснюють накати, аби зайняти наші позиції.

Водночас за рік ці батальйони повністю оновлюють свою чисельність і в абсолютних цифрах їхня кількість зросла — зараз це приблизно 700 тисяч осіб. За словами оглядача, це значно більше, ніж було до вторгнення.

"Їхня якість і виснаження підрозділів класичними засобами військтехніки — вона знизилася. Вони мають мінімальне забезпечення технікою — 10-15%. Звідси ми і бачимо в основному тренд атак, як на мотоциклах, так і на байках", — зауважив він.

Пехньо розповів, що атаки окупантів на цивільних автівках — це також через те, що в них нема бронетехніки. А в регулярній армії професійні підрозділи теж мають проблеми із броньованими машинами, але в них хороше забезпечення артилерією.

Таким чином росіяни зараз просуваються на фронті за допомогою трьох речей:

кількість особового складу, який тисне на позиції і тримає в напруженні;

дрони — їх додали останнім часом і вони замикають наших бійців на позиціях;

керовані авіаційні бомби та артилерія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський попередив, що окупанти можуть готувати нову агресію з території Білорусі.

А голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів, чи отримала Білорусь від Росії ядерну зброю.