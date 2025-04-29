Росія цього літа може готувати нову агресію з території Білорусі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: kyivpost

Росія цього літа може готувати нову агресію з території Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Проте зараз немає точної інформації, куди може бути спрямована можлива атака.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у вівторок, 29 квітня.

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Зеленський попередив про можливу загрозу з боку Білорусі, де Росія, за його словами, може готувати нову атаку під прикриттям військових навчань.

"Подивіться на Білорусь — цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки", — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що наразі немає точної інформації, куди може бути спрямована можлива атака — це може бути Україна, Литва або Польща. Однак президент підкреслив: загроза реальна, і до неї потрібно готуватись.

"Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", — підсумував Зеленський.

Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко висловив думку, що можлива домовленість між Росією та США може призвести до негативних наслідків для Європи та України.

А спеціальний представник Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа назвав Білорусь "пішаком" російського диктатора Володимира Путіна.