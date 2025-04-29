Россия этим летом может готовить новую агрессию с территории Беларуси, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: kyivpost

Россия этим летом может готовить новую агрессию с территории Беларуси, прикрываясь военными учениями. Однако сейчас нет точной информации, куда может быть направлена возможная атака.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Инициативы трех морей (Триморья) во вторник, 29 апреля.

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Зеленский предупредил о возможной угрозе со стороны Беларуси, где Россия, по его словам, может готовить новую атаку под прикрытием военных учений.

"Посмотрите на Беларусь — этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что пока нет точной информации, куда может быть направлена возможная атака — это может быть Украина, Литва или Польша. Однако президент подчеркнул: угроза реальна, и к ней нужно готовиться.

"Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", — подытожил Зеленский.

Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко высказал мнение, что возможная договоренность между Россией и США может привести к негативным последствиям для Европы и Украины.

А специальный представитель Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа назвал Беларусь "пешкой" российского диктатора Владимира Путина.