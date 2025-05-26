Военный обозреватель назвал численность армии РФ в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Численность российской армии на территории Украины составляет около 700 тысяч человек. В то же время враг имеет лишь 10-15% бронетехники от нужного количества.

Об этом заявил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире День.LIVE в понедельник, 26 мая.

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Ситуация с обеспечением оккупантов

"С количеством россиян, которые хотят воевать, у них не наблюдается проблем. Есть вопрос относительно качества этого личного состава, потому что в России есть две армии: регулярная и мобилизованная", — сказал Пехньо.

Он пояснил, что мобилизованная армия — в большинстве своем это так называемые маршевые батальоны, которые не обеспечены достаточным количеством техники, но перед ними поставлены задачи на постоянные штурмы. Именно они осуществляют накаты, чтобы занять наши позиции.

В то же время за год эти батальоны полностью обновляют свою численность, и в абсолютных цифрах их количество выросло — сейчас это примерно 700 тысяч человек. По словам обозревателя, это значительно больше, чем было до вторжения.

"Их качество и истощение подразделений классическими средствами военной техники — оно снизилось. Они имеют минимальное обеспечение техникой — 10-15%. Отсюда мы и видим в основном тренд атак как на мотоциклах, так и на байках", — отметил он.

Пехньо рассказал, что атаки оккупантов на гражданских автомобилях — это также из-за того, что у них нет бронетехники. А в регулярной армии профессиональные подразделения тоже имеют проблемы с бронированными машинами, но у них хорошее обеспечение артиллерией.

Таким образом, россияне сейчас продвигаются на фронте с помощью трех вещей:

количество личного состава, который давит на позиции и держит в напряжении;

дроны — их добавили в последнее время, и они замыкают наших бойцов на позициях;

управляемые авиационные бомбы и артиллерия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что оккупанты могут готовить новую агрессию с территории Беларуси.

А глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал, получила ли Беларусь от России ядерное оружие.