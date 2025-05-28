Украина ждет российский меморандум — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит так называемый "меморандум", в котором намерена изложить свое видение дальнейших шагов в урегулировании войны, в частности о прекращении огня и переговоров. Украина ознакомится с этим документом и после того официально даст ответ.

Об этом глава государства заявил 27 мая во время разговора с журналистами, передает РБК-Украина.

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Президент напомнил, что во время переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене примерно тысячи пленных. Однако дальше Россия не пошла. По его словам, РФ тогда четко заявила, что не готова к прекращению огня, но "вернется с какими-то сигналами". Именно о таком сигнале и идет речь сейчас.

"Россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом", — пояснил президент. Также он отметил, что это подтвердила и турецкая сторона, и Соединенные Штаты, которые также были проинформированы о содержании переговоров.

С украинской стороны в стамбульских переговорах участвовал министр обороны Рустем Умеров, который контактировал с представителем РФ Владимиром Мединским.

Зеленский уточнил, что в "меморандуме" должно содержаться российское видение следующих действий, в частности — готова ли РФ поддержать прекращение огня и провести впоследствии новую встречу с лидерами стран.

"Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить", — подытожил президент.

Напомним, ранее директор правового департамента МИД России Максим Мусихин высказался относительно того, почему Кремль не подписал меморандум.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский назвал год, когда может закончиться война.